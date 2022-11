Tijdelijke nachtopvang aan Koningin Wilhelminalaan in Utrecht voor kwetsbare dak- en thuislozen uit Oost-Europa

Kwetsbare dakloze mensen uit Oost-Europa kunnen vanaf 15 november terecht in een extra tijdelijke nachtopvang bij de Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht. De opvang duurt tot uiterlijk 1 april 2023.

Arbeidsmigranten die uit Oost-Europa naar Nederland zijn gekomen, maar hier geen onderdak hebben kunnen vinden, kunnen vanaf volgende week overnachten bij de Stadsbrug. De gemeente Utrecht wil hiermee kwetsbare dakloze arbeidsmigranten tegemoet komen.

In deze tijdelijke nachtopvang kunnen deze mensen tussen 18.00 en 8.00 uur verblijven, eten en drinken, en deelnemen aan activiteiten. Ook zijn er begeleiders die met de arbeidsmigranten in gesprek gaan over plannen voor de toekomst. Overdag kunnen ze terecht bij inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht in Utrecht.

Koud weer

Normaal gesproken is de locatie aan de Koningin Wilhelminalaan een plek waar mensen die dakloos zijn in de koude winternachten worden opgevangen. De koudweerregeling gaat in wanneer de gevoelstemperatuur in de nacht onder 0 graden Celsius ligt.

De opvang wordt verzorgd door de Tussenvoorziening. Van tevoren wordt bekeken wie er in aanmerking komen voor de opvang. Dit moet een te grote aanloop en overlast aan de deur voorkomen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.