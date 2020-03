Tijdelijke noodopvang aan de Maliebaan voor daklozen die mogelijk besmet zijn met corona

Er komt een tijdelijke noodopvang aan de Maliebaan voor Utrechtse daklozen die in isolatie moeten, omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Het pand kan volgende week openen en kan voor twee tot drie maanden als noodopvang dienen. In dit pand waren eerder ook al opvang- en woonzorgvoorzieningen.

Het pand Maliebaan 59-61 is eerder een opvanglocatie geweest en is daarom ook goed om te bouwen tot een noodlocatie. Het pand wordt momenteel ingericht en begin volgende week zal er plek zijn voor acht personen. Daarna kan de capaciteit worden uitgebouwd tot 28 personen.

De locatie kan twee tot drie maanden worden gebruikt, maar een einddatum ligt aan het verloop van de coronacrisis en is daarom niet te geven. Toegang tot de locatie gaat via een aparte in- en uitgang. Hulpverleners kunnen via een andere ingang naar binnen.

Beperkte mogelijkheden in huidige opvang

De locatie is alleen open voor daklozen die niet in de reguliere opvang in isolatie kunnen. Voor opvanglocaties van daklozen zijn de mogelijkheden beperkt om in isolatie te gaan.

Er zal 24 uur per dag en 7 dagen in de week begeleiding en beveiliging zijn rond het pand. Er is een wijkbericht naar de buurtbewoners gestuurd. De gemeente hoopt, omdat er eerder met de buurt ook goede afspraken zijn gemaakt rond de opvang van daklozen, dat er is voort te bouwen op die afspraken.

Een fysieke bijeenkomst om de keuze voor dit pand toe te lichten is niet mogelijk, maar videobellen met een projectleider wordt wel mogelijk gemaakt. Ook is er een speciale site in het leven geroepen met vragen en antwoorden.