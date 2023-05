Tijdelijke oplossing voor bediening Rode Brug in Utrecht; pas over anderhalf tot twee jaar definitieve oplossing voor problemen

Komende zomer kan de Rode Brug in Utrecht bediend worden dankzij een tijdelijke oplossing. De brug over de rivier de Vecht kampt al jaren met verschillende gebreken. Uit onderzoek blijkt dat het nog tenminste anderhalf tot twee jaar duurt voordat er een definitieve oplossing is gevonden voor de problemen met de Rode Brug.

De Rode Brug in Utrecht kampt al langer met allerlei problemen en mankementen waardoor hij vaak niet goed werkt. Sinds juli vorig jaar kan de brug over de Vecht tussen de Anton Geesinkstraat en de Loevenhoutsedijk vanwege een defect niet meer worden bediend. Hierdoor kunnen boten die hoger zijn dan twee meter de brug niet meer passeren.

Er werd een onderzoek gestart naar de oorzaak van het defect. “Er waren problemen met de aandrijving van de Rode Brug, zowel in de elektrotechnische aansturing als in het bewegingswerk van de brug (de werktuigbouwkundige onderdelen)”, blijkt uit een raadsbrief van het college van B&W. Omdat er nog niet meteen duidelijkheid was over de oorzaak van de problemen, werd er verder onderzoek gedaan.

Verouderd

Uit het onderzoek blijkt nu dat het besturingssysteem niet de achterliggende oorzaak van de problemen is, terwijl dat wel het vermoeden was. Het systeem is wel verouderd en moet vervangen worden. Om de aansturing van de Rode Brug te verbeteren zijn inmiddels maatregelen genomen, zodat de brug veilig bediend kan worden.

Daarnaast blijken onderdelen van het bewegingswerk minder sterk te zijn, waardoor de brug over de Vecht minder lang meegaat. Bij dergelijke bruggen gaat het bewegingswerk minstens vijftig jaar lang mee, maar bij de Rode Brug is dat dus niet het geval.

Herstel

Naar aanleiding van deze bevindingen moet op termijn het bewegingswerk opnieuw ontworpen en vervangen worden, maar het is nog niet duidelijk of het systeem dat de gemeente nu voor ogen heeft ook passend is. Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt en beoordeeld, aldus het college van B&W. De verwachting is dan ook dat het nog minstens anderhalf tot twee jaar duurt voordat de Rode Brug volledig beschikbaar is voor al het vaarverkeer.

Het college wil echter wel dat de Rode Brug komend vaarseizoen bediend kan worden. Klein recreatieverkeer dat hoger is dan twee meter moet nu namelijk over het Amsterdam-Rijnkanaal de stad in varen, wat vanwege de beroepsscheepvaart daar voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Tijdelijke maatregelen

De gemeente heeft afgelopen periode een aantal tijdelijke maatregelen getroffen, waardoor de Rode Brug komende zomer bediend kan worden. “Hierbij zijn beschadigde en kritische onderdelen van de aandrijving vervangen, is de aansturing van de brug aangepast en geoptimaliseerd en is het inspectieregime op onderdelen gewijzigd (verhoogd)”, aldus het college.

Door de tijdelijke oplossing kan de brug weer bediend worden, tot er een definitieve oplossing komt. Hierdoor kunnen boten hoger dan twee meter weer onder de Rode Brug doorvaren. De Rode Brug is vanaf donderdag 25 mei volledig beschikbaar voor alle vaarweggebruikers.