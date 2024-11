‘Tijdelijke opvang van asielzoekers in Jaarbeurs Utrecht verlengd’

De opvang van de groep asielzoekers in de Jaarbeurs wordt verlengd tot en met januari, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Utrecht. Eigenlijk had de groep asielzoekers 30 oktober uit de Jaarbeurs moeten gaan.

Dat dat niet is gebeurd, komt doordat de opvanglocatie in Zaandam nog niet klaar is. De groep asielzoekers had daar eigenlijk naartoe moeten verhuizen. De opvang in de Jaarbeurs blijft daarom geopend tot en met medio januari 2025. “Utrecht helpt als mensenrechtenstad graag om de druk op Ter Apel te verlichten”, laat een woordvoerder tegen RTV Utrecht weten.

In totaal bestaat de groep asielzoekers in de Jaarbeurs uit honderd mensen uit Leiden en Zutphen.