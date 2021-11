Tijdelijke opvang vluchtelingen in hotel in Utrecht blijft langer open

De tijdelijk opvang voor vluchtelingen in het hotel aan de Wittevrouwensingel in Utrecht blijft 2,5 week langer open. Eigenlijk zou het hotel maar vier weken als noodopvang dienen. Omdat het tekort voor opvangplekken nog steeds erg hoog is, is besloten om de periode te verlengen.

De vluchtelingen kwamen in het hotel terecht nadat Den Haag een oproep had gedaan aan gemeentes om te zorgen voor noodopvang. Sinds 26 oktober verblijven 48 vluchtelingen in het hotel City Center Lodge. Op 11 december moet er wel echt een einde komen aan de opvang, schrijft de gemeente.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de gemeente Utrecht zoeken in de stad naar meer mogelijkheden om tijdelijk opvangplekken te realiseren. Een mogelijke opvanglocatie voor 500 vluchtelingen in het vroegere Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan is niet doorgegaan. Het pand zou niet brandveilig genoeg zijn om als opvang te dienen.