Utrechtse kinderen stellen vragen in raadszaal tijdens Kindervragenuur

Kinderen namen donderdagavond het vragenuur van de Utrechtse gemeenteraad over. Tijdens het Kindervragenuur beantwoordden wethouders Susanne Schilderman en Senna Maatoug de vragen van nieuwsgierige kinderen.

Vooraf bedachten leerlingen van groep 7 en 8 van verschillende Utrechtse basisscholen vragen voor het vragenuur. Onder andere vragen als ‘is het mogelijk om meer speeltuinen in de wijk Terwijde te maken?’ of ‘kan de politie beter controleren op rommel bij de containers?’ kwamen aan bod. Maar ook serieuze onderwerpen als het demonstratierecht werden door de kinderen bevraagd. Wanneer kun je bijvoorbeeld opgepakt worden tijdens een demonstratie?

Kennis maken met democratie

Met het kindervragenuur wil de gemeente “alvast laten ervaren wat lokale democratie betekent”, zegt gemeenteraadslid Melody Deldjou Fard. Kinderen stellen hun vragen aan wethouders en leren hoe de gemeente beslissingen neemt die ook voor hen van belang zijn.

Op deze manier wil de gemeente kinderen meegeven dat inwoners van de stad mee mogen doen en kunnen bijdragen aan een beter Utrecht, aldus Deldjou Fard. Het is de derde keer dat het Kindervragenuur is gehouden.