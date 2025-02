Tikfout levert 6.917 automobilisten in Utrecht 8 cent hogere parkeerboete op Archieffoto

Door een tikfout hebben 6.917 automobilisten in januari in Utrecht een te hoge parkeerboete gekregen. Het bedrag valt gelukkig mee, het gaat om 8 cent per boete. De gemeente gaat het geld niet teruggeven.