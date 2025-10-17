Tip voor in de herfstvakantie: muzikale familievoorstelling voor iedereen die van iemand houdt.

Ridder Robin (6+): een muzikale familievoorstelling voor iedereen die van iemand houdt. En voor iedereen die geen oorlog maar liefde wil. En voor iedereen tussen de 6 en 100 jaar die wat leuks wil doen in de herfstvakantie. Ridder Robin is te zien op 21 en 22 oktober in Theater Kikker, en op 26 oktober in Podium Hoge Woerd.

Na eerdere successen met Het Prinsensprookje, Sorrie Morrie en De 30-Jarige Mens is Dear T, terug in de theaters met de nieuwe voorstelling: Ridder Robin. Een voorstelling over moed, dapper zijn en de liefde.

Zou je van iedereen op de wereld kunnen houden?

‘‘Ik denk het wel, want iedereen heeft iets goeds in zich en iets kwaads, het is maar net hoe je het uit’’ antwoordde Dax van 12 jaar op de vraag van regisseur Tim Schouten.

Ridder Robin gaat over liefde voor iedereen, door de mens achter de mens te zien. Dan kan je zelfs verliefd worden op je ergste vijand. Het overkomt Robin, een dappere ridder die midden in het zwaardgekletter verliefd wordt op de ridder waarmee ze in gevecht is: een net zo stoere en mooie ridder als zijzelf.

In de voorstelling volg je Robin en haar strijd voor iets wat misschien nog wel veel spannender is dan een zwaardgevecht: de liefde.

Liefde tussen twee vrouwen

In dit heldhaftige verhaal worden twee vrouwen op elkaar verliefd. Dear T, oprichter Tim Schouten is zelf verliefd op een man genaamd Max.

Tim: ‘‘Zelf zag ik als kind niet zo vaak queer-liefde om me heen. Hierdoor vond ik het lastig om van mezelf normaal te vinden dat ik verliefd werd op jongens. Daarom vind ik het nu als volwassene belangrijk om queer-liefde in het theater te laten zien, juist ook voor kinderen. Door deze liefde niet te problematiseren ervaren kinderen dat liefde niet te sturen valt en voor iedereen anders kan zijn.’’

Ridder Robin (6+) speelt in Theater kikker (21 + 22 okt) in de Utrechtse binnenstad en in Podium Hoge Woerd (26 okt) in Leidsche Rijn. Kom de liefde vieren in de herfstvakantie!

Tickets & meer informatie: www.dear-t.nl/ridder-robin.