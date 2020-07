Tippelzone aan Europalaan ondanks stijging coronabesmettingen maandag weer open

De tippelzone aan de Europalaan in Utrecht gaat maandag weer open. De zone was vanaf 17 maart gesloten om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De afgelopen dagen is er weer een stijging van het aantal COVID-19-patiënten te zien. Dit is voor de gemeente Utrecht echter geen aanleiding om de tippelzone gesloten te houden.

“Hoewel de laatste dagen een landelijke (en regionale) toename van besmettingen is geconstateerd, zijn er geen blijken of signalen dat deze toename is toe te schrijven aan contactberoepen of de seksbranche”, is te lezen in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

Sekswerkers aan de Europalaan worden wel geadviseerd om alert te zijn. Zo krijgen zij instructies om naar de gezondheid van klanten te vragen en zichzelf bij milde klachten laten testen.

Testen

De gemeente heeft met de GGD afgesproken dat zij, wanneer dat nodig is, gaan testen op de tippelzone. “Dit stelt hen in staat om bij een positieve test snel door te kunnen pakken via bron- en contactonderzoek en bij het identificeren van clusters van besmettingen.”

De tippelzone aan de Europalaan sluit voorgoed in juli 2021. Daarom worden er geen nieuwe vergunningen meer uitgegeven en sommige sekswerkers worden momenteel begeleid om een andere invulling te geven aan hun leven.