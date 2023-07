Tivoli Oudegracht in Utrecht eindelijk formeel verkocht; renovatie en verbouwing gaan in september beginnen

Het Tivoli-complex aan de Oudegracht in Utrecht is nu dan toch echt formeel verkocht. Het heeft jaren geduurd maar de nieuwe eigenaar Stadswaarde gaat in september starten met de verbouwing en renovatie. In de gebouwen moeten een boetiekhotel, kinderopvang, horeca en cultuur samenkomen.

De hele transformatie van het complex aan de Oudegracht en de Springweg kent alweer een flinke geschiedenis. Voor de jongeren onder ons; Tivoli was een poppodium aan de Oudegracht 245 en kwam voort uit de kraakbewerking begin jaren ’80. In 2014 ging Tivoli dicht en ging samen met Muziekcentrum Vredenburg in een nieuwe gebouw verder als TivoliVredenburg. Grote namen speelden in Tivoli Oudegracht, zoals Prince, Pearl Jam, Pixies, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Nirvana en veel meer.

Sinds Tivoli Oudegracht in 2014 sloot, wordt er gewerkt aan de herontwikkeling. In 2018 won Stadswaarde de aanbesteding om er iets nieuws van te maken. Lange tijd heeft dit echter stilgelegen vanwege juridische procedures. Begin dit jaar werd duidelijk dat de Raad van State de bezwaren had verworpen en stonden alle seinen op groen.

In september beginnen

De gemeente Utrecht was tot gisteren officieel nog eigenaar van het pand, maar nu is het dan ook echt overgedragen aan Stadswaarde. Toen deze partij de aanbesteding won werd er verteld dat het vernieuwde complex met een hotel, andere horeca, kinderopvang en culturele initiatieven in 2020 de deuren zou openen. Die datum is niet gehaald, maar nu gaat de verbouwing en renovatie toch echt spoedig beginnen. Eerst gaat de buitenkant aangepakt worden en wordt de begane grond geschikt gemaakt voor de komst van horeca.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Toekomst

Stadswaarde laat weten: “Aangezien het monumentale pand al jarenlang niet meer intensief is gebruikt, is ervoor gekozen vanaf september 2023 eerst te starten met de renovatie en verduurzaming van de schil van het pand. De renovatie zal worden uitgevoerd door renovatieaannemer Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk en Lok Installaties uit Amersfoort.”

Tevens wordt in september een start gemaakt met het verbouwen van de begane grond, de Kloostergang, de Kloosterzaal en het podium. “Daarmee kan ervoor worden gezorgd dat het 700 jaar oude pand weer zo snel mogelijk kan gaan functioneren als belangrijk historisch pand in Utrecht. Gestreefd wordt om het pand eind 2024 weer open te stellen voor publiek.”

Wine & Cocktail Lounge

Het voorhuis, gelegen aan de Oudegracht, zal dienen als receptie voor het pand en het toekomstig hotel. Stadswaarde zegt daarover: “Deze strategische plek aan de gracht geeft letterlijk en figuurlijk een doorkijk in het pand. Er wordt samengewerkt met lokale partijen op het gebied van bier, brood en koffie. Op kleinschalige wijze wordt het product op informatieve wijze aan gasten gepresenteerd. Ook is het hier mogelijk een coffee en/of pastry ter plekke te nuttigen of mee te nemen en wordt een winkelhoek ingericht voor de in huis geproduceerde producten of producten van lokale ondernemers.”

Het gebouw deed in de middeleeuwen dienst als klooster, maar door het gebruik van afgelopen decennia is de structuur van het oorspronkelijke gebouw niet meer goed zichtbaar door alle ingebouwde muren, hokjes en kamers. “Door het pand stevig ‘op te ruimen’ worden kloostertuin en kloostergang weer herkenbaar. De kloostertuin wordt verbonden met de begane grond van de Kloosterzaal. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke horecavoorziening met een restaurant op de begane grond en de mogelijkheid om meer informeel te dineren in de Wine & Cocktail Lounge op het balkon.”

Boetiekhotel

De verschillende verdiepingen van het omvangrijke pand worden ingevuld met kamers en studio’s. In dit boetiekhotel, waarin het verhaal van de geschiedenis van het pand een belangrijke rol zal spelen bij de inrichting, worden 46 kamers ondergebracht. De bouw van het hotel zal op een later moment worden gestart. De twee huidige kinderopvangorganisaties Ludens en Arthemis die aan de grote binnentuin grenzen, blijven in het pand.

De gemeente Utrecht schrijft: “Met deze overdracht is Stadswaarde de vijfde eigenaar van het complex en gaat zij aan 750 jaar Utrechtse geschiedenis een nieuw hoofdstuk toevoegen. Een geschiedenis waar het kloostercomplex achtereenvolgens een weeshuis, een vakbondshuis en een popodium huisvestte. Al deze functies hebben in het complex hun sporen nagelaten. Deze sporen zullen herkenbaar terugkomen in de nieuwe invulling. Oude structuren zoals de kloostergang en de kloostertuin worden weer zichtbaar, de grote (pop)zaal met de karakteristieke lampen uit de vakbondsperiode en het podium blijven intact.”