TivoliVredenburg gaat gebruikte wijnflessen opnieuw vullen

Bij TivoliVredenburg wordt sinds vorige week een nieuwe methode gehanteerd voor het hergebruiken van wijnflessen. Hierbij zullen de wijnflessen die normaliter in de glasbak worden gegooid worden bewaard, gespoeld en opnieuw gevuld worden.

Daar waar het bewaren en inleveren van bierflesjes de norm is worden verdwijnen glazen wijnflessen nog vaak in de glasbak. Het daaropvolgende afvaltransport produceert onder andere door het gewicht van het glas veel CO2, en bij het omsmelten van dit glas worden vele liters water gebruikt.

Dat hoge verbruik hoeft niet langer meer de norm te zijn, stelt een woordvoerder van TivoliVredenburg. “Wijndistributeur Walraven Sax is al heel lang bezig om daar een oplossing voor te bedenken”, stelt hij. “Zo zijn ze uitgekomen op herbruikbare wijnflessen zoals bij bierflesjes al de standaard is. Wij hebben onszelf vervolgens beschikbaar gesteld als een proeftuin voor dit concept.”

TivoliVredenburg stelt dat het opnieuw vullen van de flessen op locatie en het transporteren van wijn in bulk zo’n 51 procent CO2-uitstoot zal besparen, en dat er bij dit proces tot 70 procent minder water wordt gebruikt.

Proef

Deze pilot zit nog in de startfase, daarom kan TivoliVredenburg nog niet veel kwijt over het succes van de proef. Als de pilot succesvol blijkt, heeft TivoliVredenburg de intentie om er volledig op over te stappen. “Onze partners hebben de ambitie dat dit de toekomst is van de hele wijnindustrie en dat het de norm wordt in de horeca. Het is de eerste keer dat de proef op deze schaal gehouden wordt, dus het resultaat is zeker van belang”, aldus Tivoli’s woordvoerder.