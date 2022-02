TivoliVredenburg organiseert Seks Festival in Utrecht

TivoliVredenburg organiseert samen met Seksueel Welzijn Nederland een festival over seks. Het doel is om een positieve seksbeleving te promoten en de kennis daarover te vergroten. De organisatoren willen samen met sprekers en het publiek een eerlijk gesprek voeren en zo onderzoeken ‘hoe er een wereld gecreëerd kan worden waarin iedereen, zonder stigma of schaamte, van seks kan genieten’.

Volgens de organisatoren kan seks enorm bevredigend en bevorderlijk voor de gezondheid zijn, maar is het nog altijd omgeven door schaamte en gevaar. Hierbij halen ze de recente onthullingen van seksueel wangedrag bij The Voice of Holland aan als bewijs dat consensuele seks nog lang niet altijd vanzelfsprekend is.

Het gebrek aan kennis over seks is volgens de organisatoren zonde, en veel mensen voelen angst om in hun seksualiteit af te wijken van de norm. Seks draagt volgens hen bij aan intimiteit en verbinding met anderen, en de wetenschap onderstreept dat dit belangrijk is voor het levensgeluk van de mens.

Alle kanten

Op het festival komen podiumgesprekken, optredens en kunstinstallaties die alle kanten van seks belichten. Denk onder andere aan de lichamelijke beleving, maar ook aan de maatschappelijke discussie en de culturele vertaling van seks. Antropoloog Roanne van Voorst spreekt over de toekomst van seks, regisseur jennifer Lyon Bell legt uit hoe je vrouwvriendelijke porno maakt en kenniscentrum Rutgers leidt een gesprek over seksualiteit en politiek.

Andere sprekers zijn onder andere klinisch psycholoog Iva Bicanic, presentator Eva Jinek, mediawetenschapper Linda Duits, directeur Atria Kaouthar Darmoni, De Sekszusjes, theatermaker Rikkert van Huisstede en de podcastmakers van Damn Honey.