Toch geen evenement op Domplein tijdens Sinterklaasintocht in Utrecht

Tijdens de Sinterklaasintocht in Utrecht op 14 november is er toch geen evenement op het Domplein. Het evenement op het Domplein en de openbare ontvangst van de Sint in de Weerdsluis zijn geschrapt vanwege de coronamaatregelen.

De vaartocht en de optocht door de stad gaan wel door. Sint en zijn Pieten varen op zondag 14 november om 11.30 uur Utrecht binnen onder de Oranjebrug. Om 12.00 uur komen ze aan bij het Ledig Erf en vanaf daar vaart de Pakjesboot de Oudegracht af.

De Sint vertrekt om 13.15 uur vanuit de Sint Jacobsstraat voor een optocht door de stad. Via de Lange Viestraat, Neude, Schoutenstraat, het Oudkerkhof en de Domstraat komt de optocht om 13.55 uur het Domplein op. Omdat daar dit jaar dus geen evenement is, vertrekt de optocht gelijk weer naar de Lange Nieuwstraat. Daar eindigt de intocht.

Tekst loopt door onder de plattegrond

Coronapas

Eerder leek het erop dat de intocht wel weer in volle glorie kon plaatsvinden, maar dat voor het Sinterklaasfeest op het Domplein mogelijk een coronapas nodig was. Daarover ontstond veel discussie en burgemeester Dijksma liet weten dat de plannen nog niet door de gemeente waren getoetst.

De gemeente gaf toen aan om te gaan kijken of het evenement op het Domplein als doorstroomevenement gekwalificeerd kon worden. “We moeten het programma aanpassen aan wat er kan. Dat gaat betekenen dat er geen QR-code in dit programma komt, maar kan wel ook inhouden dat het programma er anders uit gaat zien dan u gewend bent”, zei Dijksma toen.

Aanpassingen

Uiteindelijk is dus besloten om het evenement op het Domplein helemaal niet door te laten gaan. De organisatie van de intocht laat op haar website weten de coronasituatie nauwlettend in de gaten te houden. “Daardoor kunnen er nog aanpassingen in het programma plaatsvinden.” Als er nog aanpassingen komen, laat de organisatie dat weten via sociale media.