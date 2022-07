Toch geen feest in Tivoli Oudegracht; beheerder, gemeente Utrecht en ondernemers wisten van niks

Beheerder Ad Hoc en de creatief ondernemers van Tivoli Oudegracht zijn met stomheid geslagen over de plannen van Cees Hoogenboom om komende weken het evenement Flashback Theater te organiseren in het gebouw. Ze weten van niks. “Hij is volstrekt onbekend voor ons en heeft niet eens een sleutel van het pand”, aldus Ad Hoc. Ook de gemeente Utrecht is niet op de hoogte gebracht van de plannen.

’Flashback Theater’ werd vorige week groots aangekondigd door de organisator. Verschillende media – waaronder DUIC – besteedden aandacht aan de aankondiging. “Tivoli Oudegracht gaat nog één keer open! Om jouw oude herinneringen weer op te halen”, staat op de website van het evenement, waar ook tickets worden verkocht. Er zouden muzikanten, theatermakers, een dj en improvisatie-acteurs komen. Maar Ad Hoc (beheerder van Tivoli Oudegracht), gemeente Utrecht (eigenaar van het pand) en de mensen die er een ruimte gebruiken, weten nergens van.

Beheerder Ad Hoc wil voorkomen dat er zaterdag – de eerste dag dat het evenement plaats zou vinden – allemaal bezoekers op de stoep staan. “Er vindt hier geen evenement plaats. Hij (Hoogenboom, red.) heeft niet met ons overlegd en heeft geen sleutel van het pand”, aldus Ad Hoc.

Contactpersoon

DUIC vroeg ook bij Hoogenboom zelf om opheldering. Hij zegt dat hij zijn plannen voor Flashback Theater gemeld heeft bij een contactpersoon die in Tivoli Oudegracht een ruimte gebruikt. Maar ook die contactpersoon van Hoogenboom zegt van niks te weten. “Ik heb eerder contact met hem gehad over het organiseren van dansworkshops”, zegt zij. “Maar zo’n gigantisch evenement als dit zou ik natuurlijk nooit toestaan. De creatief ondernemers willen dat niet en het is bovendien verboden. Ik ben heel blij met waar ik zit en dit risico zou ik nooit nemen.”