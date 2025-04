Nadat de gemeente vijf jaar geleden liet weten dat de werkzaamheden voor de fietsstraat tussen de Rode Brug en de David van Mollembrug werden uitgesteld, laat de gemeente nu weten dat er überhaupt geen fietsstraat komt. Voor het vervangen van de kademuur – wat nodig is om de fietsstraat aan te leggen – is op dit moment onvoldoende geld.

De fietsstraat zou onderdeel worden van de doorfietsroute langs de Vecht. Deze route loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. De route is grotendeels klaar, maar het laatste gedeelte moest dus nog onder handen worden genomen.

In 2016 had de gemeente een bewonersavond georganiseerd waarbij bewoners konden meedenken over de plannen. Na de eerste ontwerpschets werd duidelijk dat de kademuur vervangen moest worden voordat er een fietsstraat aangelegd kon worden.

Kademuur te duur, portemonnee te dun

De gemeente laat nu weten dat het vervangen van de kademuur tussen het stuk tussen de Rode Brug en David van Mollembrug te veel geld gaat kosten. Aangezien de gemeente dit geld nu niet heeft, zal de fietsstraat niet aangelegd worden en is de doorfietsroute daarmee niet voltooid. De gemeente schrijft: “We vinden het ontzettend jammer dat het zo lang heeft geduurd voor dit helder is geworden.”

De gemeente laat verder weten dat ze de kademuur ‘goed in de gaten blijft houden en maatregelen zal treffen als dat nodig blijkt te zijn’. De kademuur moet volgens de gemeente in de toekomst alsnog vervangen of versterkt worden, maar het kan nog jaren duren voordat dit daadwerkelijk aan de orde is.