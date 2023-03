Toch geen plek voor tijdelijke invulling bij De Utrechtse Boekenbar nu straat weer dicht is

Nu de straat voor De Utrechtse Boekenbar is dichtgegooid, is er ook geen ruimte meer voor een tijdelijk invulling. “We vinden het heel jammer, maar toch kregen we ook veel energie van al jullie creatieve ideeën”, aldus de Boekenbar.

Tijdens de werkzaamheden aan de Westerkade raakte een graafmachine per ongeluk de kelder van De Utrechtse Boekenbar. Omdat deze pas in juni wordt gerepareerd leek het er even op dat er tot die tijd een stuk van de weg open zou liggen. Tim van den Hoed, eigenaar van de Boekenbar, wilde daarom een tijdelijke invulling voor de bouwplaats.

Op sociale media plaatste hij een oproep waarin mensen werden gevraagd ideeën aan te dragen. “We kregen ontzettend veel ideeën binnen (waarvoor dank!). Een biergarten, een beachvolleybalveld, een speelplek voor honden. En nog véél meer. We waren in gesprek over een pop-up filmvertoning in de buitenlucht. Daarnaast hadden we contact met een partij die tijdelijk een bestaand kunstwerk zou kunnen plaatsen.”

Nu is echter besloten om betonplaten neer te leggen. Dit is fijn voor het verkeer omdat er nu meer ruimte is, maar het gevolg is wel dat het initiatief van De Utrechtse Boekenbar niet door kan gaan.