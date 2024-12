Toch geen steekincident op de Jansdam in Utrecht; wel een persoon lichtgewond

Het leek er even op dat er donderdagavond weer een steekincident was in de binnenstad van Utrecht, maar dat bleek toch niet het geval te zijn. Dat zegt de politie. Wel werd een persoon met lichte verwondingen aangetroffen.

Iets voor 22.00 uur donderdagavond kreeg de politie een melding binnen over een mogelijk steekincident nabij de Ierse pub Mick O’Connells op de Jansdam. Eenmaal ter plaatse trof de politie iemand aan met lichte verwondingen. Ook werd er een verdachte aangehouden.

‘Niks mee te maken’

De volgende ochtend blijkt het toch iets anders te zitten. “Het bleek geen steekincident te zijn”, zegt een politiewoordvoerder. De lichte verwondingen hadden niks met een steekincident te maken.

De uiterlijke kenmerken van de verdachte die werd aangehouden, kwamen overeen met het opgegeven signalement, legt de woordvoerder uit. Maar uiteindelijk bleek diegene er niks mee te maken te hebben.

Wat er dan wel is gebeurd, is onduidelijk. Waarschijnlijk was er sprake van een ruzie of een val. Het is in ieder geval een reden die de politie verder niet hoeft uit te zoeken. Dat is aan de betrokkenen onderling. Aldus de woordvoerder.

Lauwersteeg

Dinsdag raakte er iemand gewond bij een steekincident in de Lauwersteeg, tussen de Oudegracht en Steenweg. Woensdag werden twee verdachten opgepakt die mogelijk betrokken waren bij dat voorval.