Toch geen toestemming nodig om hangmat op te hangen in Utrecht

Recreanten die een hangmat in een Utrechts park willen ophangen hoeven van tevoren toch geen toestemming te vragen. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten.

Eerder deze week werd bekend dat een tweejarige proef met het ophangen van een hangmat en een slackline (een koord tussen twee bomen om op te balanceren) met succes was afgerond. Mits er bescherming tussen de boom en de ophangbanden wordt gebruikt én er vooraf toestemming aan de gemeente wordt gevraagd mochten recreanten hun gang gaan.

Tegen die laatste eis kwam veel weerstand en een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de motie ‘stop de hangmatbureaucratie’. Met het aannemen van de motie is het nu niet meer verplicht om toestemming te vragen bij de gemeente om een hangmat of slackline op te hangen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

In de zomer van 2018 is de eerste pilot gedaan met het ophangen van hangmatten. De gemeente was er toen nog niet zeker van dat er geen schade aan bomen zou ontstaan. Nu blijkt dat niet het geval te zijn.