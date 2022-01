Toch geen vuurwerkshow in Máximapark; gemeente Utrecht geeft geen toestemming

Er komt geen vuurwerkshow in het Máximapark in Utrecht. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma zojuist benadrukt op vragen van de gemeenteraad. Eerder was er onrust ontstaan omdat de provincie wel een vergunning had verleend. Dijksma steekt er nu alsnog een stokje voor.

Omwonenden van het park trokken aan de bel vanwege de vuurwerkshow die gepland stond in maart. De onrust ontstond omdat het park een ‘grote ecologische waarde heeft’ en vogels beginnen te broeden in maart. GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK, CDA en Stadsbelang snappen de zorgen van de bewoners en vroegen vervolgens om opheldering bij het gemeentebestuur.

Burgemeester Sharon Dijksma liet donderdagmiddag weten op de hoogte te zijn van de aanvraag, maar noemde het afsteken van vuurwerk in het Máximapark onwenselijk. De aanvraag om vuurwerk af te steken is gedaan door een professioneel bedrijf dat weer is ingehuurd voor een bruiloftsfeest.

Provincie

Dijksma legt uit dat de beleidsregels wat ingewikkeld in elkaar zitten, omdat de provincie Utrecht het bevoegde gezag is en dus ook een vergunning kan verlenen. Het bedrijf had ook bij de provincie de vergunning aangevraagd, en vervolgens vergat de gemeente Utrecht om daar weer op te reageren als belanghebbende. Het bedrijf kreeg dus vanuit de provincie wel een vergunning.

Parallel daaraan kan de gemeente ook zelfstandig zeggen dat ze geen toestemming geven voor een vuurwerkshow in de stad. En die toestemming krijgt het bedrijf dus ook niet.