Toch geen WK Streetfishing in Utrecht; wedstrijd is afgelast vanwege corona

Het WK Streetfishing dat deze week in Utrecht zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege corona. Internationale wedstrijdbond FIPS-ed heeft afgelopen zaterdag besloten de wedstrijd af te gelasten.

Organisator Sportvisserij Nederland laat aan haar leden weten dat het WK tot nader order is uitgesteld vanwege de coronasituatie in Nederland. Of en wanneer de wedstrijd ingehaald gaat worden, is momenteel niet bekend. Sportvisserij Nederland zegt zich hierover de komende tijd te beraden.

Afgelopen tijd was er veel discussie over het evenement. Onder meer de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren uitte bezwaren tegen de wedstrijd. Het college van B&W meent dat de hengelsport ‘ernstige pijn en stress’ veroorzaakt bij vissen, maar dat het sportevenement op het gebied van dierenwelzijn handelt binnen de kaders van de wet. De gemeente verleende dan ook de vergunning, waardoor het WK in Utrecht plaats kon vinden.