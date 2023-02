Tóch wel verkiezingsborden voor Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen; elke wijk in Utrecht krijgt één bord

Er komen tóch verkiezingsborden te staan in Utrecht voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma toegezegd na vragen van het CDA. Elke wijk krijgt één blanco bord, waarop partijen zelf hun poster kunnen hangen.



Sinds begin februari was er gedoe over het feit dat de gemeente Utrecht had besloten om geen verkiezingsborden te plaatsen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Burgemeester Sharon Dijksma vond toen dat er te veel partijen meedoen, waardoor ze niet allemaal op één bord passen. Na mondelinge vragen van het CDA werd toegezegd dat gekeken zou worden naar mogelijkheden om de verkiezingen onder de aandacht te brengen.

CDA-fractievoorzitter Jantine Zwinkels opperde een aantal ideeën om toch verkiezingsborden in Utrecht neer te zetten. Burgemeester Dijksma gaat daar nu dus in mee. Op 24 februari wordt in elke wijk één verkiezingsbord geplaatst. Geen voorbedrukt bord, maar een blanco bord waarop alle negentien partijen hun uitingen aan kunnen brengen. De exacte locaties worden zo snel mogelijk bekendgemaakt, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Op de website van de gemeente Utrecht komt daarnaast een ‘digitaal verkiezingsbord’. Partijen kunnen een poster en een link naar hun website aanleveren, die vervolgens op de website utrecht.nl/verkiezingen komen te staan. Bezoekers van die website kunnen op de posters klikken en zo naar de website van de politieke partij gaan. De burgemeester verwacht dat de website op 1 maart live gaat.