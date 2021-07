Toekomst volkstuinen Rijndijk onzeker; eigenaren hebben andere plannen met het gebied

De volkstuinen aan de Rijndijk in Utrecht dreigen te verdwijnen. De nieuwe eigenaren, die de grond van het complex in 2018 hebben overgenomen, hebben namelijk andere plannen met het gebied, maar dit is tegen het zere been van veel mensen die een tuintje beheren.

Het volkstuinencomplex aan de Rijndijk ligt enigszins verscholen achter een rij huizen aan de Koningsweg. De plek bestaat al ruim veertig jaar. Op het complex zijn zo’n 35 moestuinen die door ongeveer honderd mensen worden beheerd. Een van hen is Tineke Bosma: “De passie voor tuinieren bindt ons. Het leeft en het ademt, en het gebied heeft een ecologische waarde die goed is voor de stad, iets waar de gemeente zich ook hard voor maakt.”

In 2018 heeft Niels Drent samen met twee compagnons de grond gekocht van een projectontwikkelaar. Omdat Drent zelf naast het complex woont is hij het aanspreekpunt geworden. “De projectontwikkelaar heeft de grond ooit gekocht om woningen op te bouwen, maar de vergunning is nooit rondgekomen. In afwachting daarvan heeft het bedrijf besloten moestuinen aan te leggen”, aldus Drent.

Die situatie duurt nu ongeveer veertig jaar. De beheerders van de volkstuinen konden in die periode nagenoeg hun eigen gang gaan. Dit was ook nog het geval in de eerste twee jaar nadat Drent de grond had overgenomen. Onlangs is daar echter verandering in gekomen.

Tien jaar

Tineke Bosma en Manon Voorwinde, beide beheerder van een volkstuin op het complex, zeggen dat Drent begin 2020 zou hebben toegezegd dat de moestuinen nog minimaal tien jaar konden blijven bestaan. Drent daarentegen zegt zich niet te kunnen herinneren dat zoiets is gezegd.

Daar wringt het volgens de beheerders van de tuintjes. “Eerder kregen we te horen dat we nog jaren door konden gaan, maar onlangs ontvingen we een brief waarin stond dat we voor 1 januari 2022 moeten vertrekken. Wij gaan dan ook niet zomaar weg en zullen knokken tot de laatste snik”, zegt Voorwinde.

Drent zegt zich te realiseren dat het lastig kan zijn voor mensen wanneer een situatie na ruim veertig jaar veranderd. “Het is heel vervelend en ik snap dan ook dat de emoties hoog kunnen oplopen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Netter

Welke plannen de nieuwe eigenaren met het gebied hebben is nog niet bekend, daar wordt volgens Drent nog aan gewerkt. Wel is bekend dat de eigenaren het stuk grond ‘netter’ willen maken. “Nadat we de grond kochten hebben we er een paar keer rondgelopen en ons afgevraagd wat we er precies mee willen. Ik denk dat we het gebied mooier kunnen maken en ook aantrekkelijker voor meerdere mensen.

Daarnaast levert het nu bijna geen geld op. Misschien gaan we het commercieel exploiteren door bijvoorbeeld weer moestuinverhuur aan te bieden. Als dat zo is zullen de huidige huurders de eersten zijn die zich mogen inschrijven. Voordat het echter zover is willen we de locatie opknappen”, aldus Drent.

Politiek



Enkele politieke partijen zijn in de bres gesprongen voor de tuinders. Drent zegt daarover: “Ik vind het schrijnend dat deze mensen afhankelijk zijn van een particulier om te moestuinen.”

In de gemeente is veel vraag naar volkstuinen. Sinds ongeveer maart 2020, het moment dat de eerste coronamaatregelen werden genomen, is dat zelfs enorm toegenomen. De Utrechtse fractie van het CDA sprak over een tekort dat in ‘sneltreinvaart’ is gegroeid. Omdat de grond in de stad echter beperkt is heeft de gemeente begin dit jaar aangegeven dat er voorlopig geen nieuwe locaties worden geopend.

Tekst loopt door onder afbeelding

Dit zou betekenen dat de tuinders van het complex aan de Rijndijk niet op een andere plek in de stad hun hobby kunnen uitoefenen. Daarmee gaat niet alleen hun passie verloren, volgens Voorwinde en Bosma is het volkstuinencomplex aan de Rijndijk veel meer dan alleen een plek waar getuinierd wordt.

“Het is ten eerste ook een ontmoetingsplek voor een diverse groep Utrechters, waardoor het voor veel mensen een sociale functie heeft. Daarnaast hebben we onlangs met groot succes een GroenmoetjeDoen!-dag georganiseerd. De tuinders maken dus ook ruimte voor educatie.”

Bijen

Iemand die al jaren een tuintje beheert in het complex is Abdel. Naast allerlei fruit en groente heeft hij bijna een miljoen bijen die in kasten in zijn open schuurtje verblijven.

“Ik kom hier al 17 jaar bijna iedere dag. Ik was ooit schoonmaker in de Neudeflat toen de gemeente daar nog een afdeling had. Ik werd er door iemand op gewezen dat dit complex bestond en heb mij toen direct aangemeld. Ik hou van mijn bijen en zou niet weten waar ik heen moet als deze plek gaat sluiten.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Park

Inmiddels is duidelijk dat het voor veel mensen een enorme klap zal zijn als het volkstuinencomplex aan de Rijndijk moet verdwijnen. Het lijkt er echter wel op dat dit gaat gebeuren. Wat er in de toekomst op de plek gaat komen is nog onzeker, wel is duidelijk dat het binnen de richtlijnen van de gemeente moet passen.

De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat het aangrenzende gebied – dat tussen de Waterlinieweg, Kromme Rijn, het spoor en de sportparken aan de Koningsweg ligt – verbouwd wordt tot nieuw park. In dit Lunettenpark moet ruimte komen voor bewegen, ontmoeten, fiets- en wandelpaden en de omgeving moet een gevarieerde groene invulling krijgen. De hele omgeving is onderdeel van Maarschalkerweerd. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen tot een plek waar ‘Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap’.

Drent kan bevestigen dat het gebied het groene karakter blijft houden. “Ik woon ernaast dus ik zit ook niet te wachten op veel beton.” Of de tuinders het erbij laten zitten is niet bekend. Drent zegt volgens de regels te spelen. “Als mensen het er niet mee eens zijn kunnen ze naar de rechter stappen.”