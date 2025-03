Toenemende werkloosheid in Utrecht door ‘mismatch’ op arbeidsmarkt, zegt gemeente

Steeds meer mensen in Utrecht zitten zonder baan. En dat komt vooral door een ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. Dat zegt wethouder Linda Voortman donderdagavond in de gemeenteraad.

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt de werkloosheid in de stad. Dit baart Berdien van der Wilt (D66) zorgen, die namens D66, VVD en CDA vragen stelt in het vragenuur.

Opvallend is dat de stijgende werkloosheid samenvalt met een recordkrapte op de arbeidsmarkt. “Dit lijkt een paradox,” aldus Voortman. “De werkloosheid is laag, maar er is vooral sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt.”

Dat wil zeggen dat er heel veel vacatures zijn, maar dat de werklozen niet voldoen aan de voorwaarden om die op te vullen. Volgens Voortman is de gemeente al lange tijd in gesprek met werkgevers om deze kloof te dichten.

Landelijke trend

Verder is de toenemende werkloosheid een landelijke trend volgens de wethouder. Het UWV stelt dat dit niet zozeer komt doordat mensen hun baan verliezen, maar doordat meer mensen op zoek gaan naar werk.

Vooral jongeren onder de 25 jaar worden getroffen. In deze groep steeg de werkloosheid van 9,3 naar 10,5 procent, met name onder jongeren zonder hbo- of wo-diploma, zegt Voortman.

Historisch laag

Ondanks de stijging is de werkloosheid in Utrecht nog steeds historisch laag, nuanceert de wethouder. “Tien jaar geleden was het werkloosheidspercentage 8,5 procent, nu is dat 4,3 procent. Ook als we kijken naar vergelijkbare gemeenten scoort Utrecht laag.” Bovendien heeft de stad de hoogste netto arbeidsparticipatie van Nederland: 77,3 procent van de inwoners tussen 15 en 75 jaar heeft een betaalde baan.

“En daarmee is Utrecht dus een werkstad”, besluit Voortman.