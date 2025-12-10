Gemeente neemt actie om herstel voor teleurgestelde toeslagenouders en -kinderen in Utrecht te verbeteren

De gemeente kondigt een reeks verbeteracties voor gedupeerden van de toeslagenaffaire aan om na een aantal jaar toch financieel herstel te krijgen. Volgens betrokken ouders en kinderen ontvingen zij vanuit de gemeente Utrecht tegenstrijdige informatie, was onvoldoende duidelijk hoe besluiten tot stand kwamen en ervaarden zij eerder wantrouwen dan vertrouwen.

Landelijk moeten toeslagenouders al lange tijd wachten op financiële compensatie. Gemeenten bieden in de tussentijd ‘brede ondersteuning’ om inwoners te helpen een nieuwe start te maken.

In Utrecht blijkt die ondersteuning voor een deel van de gedupeerden echter onvoldoende. “Uit de verhalen spreekt dat de betrokkenen na jaren van onterecht te zijn gezien als fraudeur of profiteur en de problemen die dit in hun levens heeft veroorzaakt, door willen met hun leven zoals zij dat gewend waren te leven”, schrijft het college van burgemeester en wethouders. “In het proces de toeslagenouders en kinderen daarin te ondersteunen zijn deze toeslagenouders opnieuw teleurgesteld.”

Klachten en signalen

In het voorjaar van 2025 gaven de Utrechtse Buurtteams opdracht voor een onafhankelijke evaluatie. Sinds de start van de brede ondersteuning kwamen ongeveer twintig klachten en signalen binnen.

Deze klachten gingen vooral over genomen besluiten, de duur van procedures en gebrek aan duidelijkheid daarover. Ook waren er klachten over contact en communicatie, waarbij in sommige gevallen van contactpersoon werd gewisseld.

Ondersteuners van gedupeerden wijzen erop dat de financiële afhandeling door het Rijk en de gemeentelijke ondersteuning niet goed op elkaar aansluiten. De gemeente Utrecht zegt te werken aan verbeteringen om deze knelpunten te verminderen.

Verbeteracties

Om de brede ondersteuning te verbeteren, heeft de gemeente de uitvoeringscapaciteit uitgebreid en de werkwijze vernieuwd. Deze moet bijdragen aan meer transparantie over de besluitvorming.

Daarnaast is, naar Rotterdams voorbeeld, een ‘Basis-op-ordelijst’ opgesteld. Hiermee kunnen standaardvoorzieningen per leefgebied worden ingezet, zodat basisbehoeften sneller worden vervuld. Op de lijst staan onder meer spullen en vormen van hulpverlening. Door dit nieuwe systeem hoeven ouders en kinderen niet meer zelf onderzoek te doen naar mogelijke voorzieningen.

Ook binnen de Buurtteams zijn aanpassingen gedaan. Zo moet bij elke aanvraag voortaan een helder gemotiveerd besluit worden opgesteld en direct naar de aanvrager worden verstuurd. Voor gezinnen met complexe problemen en een traag verlopend financieel herstel starten het Rijk en de gemeente bovendien een pilot voor een versnelde aanpak.