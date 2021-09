Toevallig Groen: Gedoogde es blijkt privaat boom

Op de Maliesingel, daar waar de huizen plaatsmaken voor de spoorovergang bij de Zonstraat, wordt de huizenrij afgetopt met een boom. De boom staat op een verhoging, die netjes is omkaderd met een betonnen rand. Rondom de boom staan vrolijke bloemrijke planten, zoals koninginnekruid en bosooievaarsbek. Niet alleen in de verhoogde bak, maar ook net daarbuiten. Het is duidelijk dat iemand zich bezighoudt met dit stukje groen. Iemand die hier niet woont, maar zich wel jarenlang heeft bekommerd om de boom, is Ruud Borst. Hij is nu met pensioen, maar was lange tijd groenopzichter Oost van de gemeente Utrecht. Hij noemt de boom ‘een leuk fenomeen’.

“Dit is een echte zaailing” legt hij uit, “want hij staat op een plek waar de gemeente nooit een boom zou planten.” Vervolgens wijst hij naar de overkant van de kruising met de Zonstraat. Daar kun je goed zien hoe de gemeente wel aanplant: de bomen staan netjes in een rij, met regelmatige afstand en een standaard boomspiegel. Daar staat ook een groot exemplaar van dezelfde soort boom, een gewone es. Misschien is dat wel de moederboom, die het gevleugelde zaadje gemaakt heeft waaruit deze zaailing is ontsproten.

Borst kent deze zaailing es al jaren. “Ik denk vanaf ’98. Hij stond altijd al op een klein terpje. Officieel had ik hem moeten weghalen, maar hij stond niet in de weg en vormde geen gevaar. Dat laatste was altijd mijn belangrijkste uitgangspunt bij het wel of niet weghalen van een boom. Eerst proberen een boom veilig te maken en pas als dat niet lukte, haalde ik hem weg. Daarom heb ik deze zaailing ook altijd gedoogd.”

Erfgrens

De gewone es (Fraxinus exelsior) De gewone es is een echte inheemse boom. Ze groeien graag op een vochtige voedselrijke bodem. Het is een snelgroeiende boom, die wel 40 m hoog kan worden en 250-300 jaar oud. Essenhout is taai en sterk met een mooie vlamtekening en wordt voor vele producten gebruikt: vloeren, meubelen, trappen, gereedschapsstelen en, omdat het buigzaam is, springplanken.

De gemeente Utrecht heeft in het bomenbestand 24.500 essen staan. Helaas woekert er sinds 2017 een besmettelijke en ongeneeslijke schimmelziekte binnen de populatie. Deze ziekte, vals essenvlieskelkje genaamd, komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. Van de Utrechtse essen is 82% aangetast. Dode en zwaar aangetaste essen worden uit veiligheid geveld, lichte aangetaste essen worden gesnoeid.

Dan meldt zich een tweede betrokkene bij de es. Paul de Roy is verbonden aan de Nikola Kommuniteit, die tot voor kort was gehuisvest in het hoekpand naast de zaailing. De Roy heeft een verrassing. “Iedereen denkt dat de boom van de gemeente is, maar dat is niet zo.” Hij legt uit dat de erfgrens van het pand net voor de boom langs loopt en daarmee dus op hun grond staat. De gemeente heeft en had dus helemaal niks over deze boom te zeggen. “Het is dus maar goed dat ik hem niet weggehaald heb”, zegt Borst, “anders had ik ruzie met u gekregen.” “Nou niet direct ruzie”, antwoordt De Roy, “maar ik had wel gevraagd: wat komt u hier eigenlijk doen?”

In één klap is de gemeentelijke gedoogstatus van deze spontaan opgekomen boom veranderd in een private boom. De boom zelf zal het niet zo deren. Maar dat deze boom er nog steeds staat, is naar plezier en tevredenheid van beide heren.

Ken jij ook een mooie zaailing van een boom? Meld deze dan op www.toevalliggroen.nl.