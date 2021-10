Toevallig groen: Groene weelde met een rafelrandje

Op Heuveloord ter hoogte van de oude watertoren kruipt het groen waar het gaan kan. Stoepplanten, braam en vlinderstruik omlijsten de gevels van een oude monumentale loods. Daar waar de regenpijp kapot is groeien varens, mos en muurleeuwenbek in de spleten en kieren van de muur. Aan de overkant is het nog groener. Klimplanten draperen een industrieel hek en erachter staan flinke bomen.

Een snelle blik ziet berken, meidoorn, rode kornoelje, esdoorn en wilgen. Ze staan kriskras door elkaar en de meeste bomen hebben meerdere stammen. Dit moeten wel zaailingen zijn. Het pronkstuk staat op de hoek: een enorme schietwilg, met minimaal 10 stammen. De dikste stam is vergroeid met het hek en heeft de spijlen al uit elkaar gedrukt. “Mooi he?”, zegt Leonie Oostveen, eigenaar van restaurant LE:EN. “Van mij mag dit nog extremer, ik ga voor hekken waar het groen wild doorheen mag tieren.”

Het hek is nog uit de tijd dat Rotsoord een industriegebied was met fabrieken voor dakpannen, tegels en glas. Op deze plek zat een las- en constructiebedrijf. Delen van Rotsoord lagen sinds begin deze eeuw een aantal jaren braak, waardoor allerlei planten spontaan konden vestigen en naar hartenlust konden groeien. Zo ook deze bosschage van uitgegroeide zaailingen. In 2015 werd begonnen met de herontwikkeling van het gebied. Het hele gebied werd hiervoor kaal gemaakt. “Deze bomen stonden gelukkig op ons terrein en daarom staan ze er nog steeds”, zegt Oostveen.

Ruig

“Ik hou van een groene stad, het maakt me blij. Maar wat voor een groen wil je? Glad, strak en aangeharkt? Zoals wat nu aangeplant is? Ik niet, ik wil juist de ruige groene kant behouden, dit past bij de creativiteit van het gebied.” Ze refereert aan een documentaire over Tsjernobyl. “Na de ramp met de kerncentrale is het gebied verlaten en heeft de natuur het weer helemaal overgenomen. De tegenstelling van het wilde groen en de strakke industriële gebouwen vind ik prachtig. Hier hebben we dat in het klein. Op ons terrein is alles aan komen waaien, lekker wild, ik hou van groen met een rafelrandje.”

Pluim-es (Fraxinus ornus) De pluim-es komt oorspronkelijk uit het gebied rond de Middellandse zee. De grote bruin paarsachtige viltige grijze knoppen vormen pas laat in het voorjaar bladeren. In mei, juni verschijnen de prachtige opstaande pluimen met crème witte bloemen die heerlijk geuren. Na de bloei ontwikkelen zich vruchtjes die lijken op kleine gevleugeld nootjes. De pluim-es is een sierlijke boom die een hoogte kan bereiken tussen de 8-15 meter. Het is een makkelijke boom die zowel op zand- en kleigrond groeit en ook nog goed tegen droogte en zout kan. Een pluim-es houdt van een licht en komt goed tot zijn recht als solitair in grote tuinen, boombakken en in parken.

Tsjernobyl is natuurlijk een ultiem voorbeeld van de kracht van de natuur. Maar ook hier op het terras van LE:EN is die kracht goed zichtbaar. De wortels van de bomen drukken het betonnen terras omhoog en maken scheuren. In deze scheuren groeien de eerste graspolletjes en weegbreeplantjes. De pionierssoorten die het fundament leggen voor verdere natuurlijke vergroening.

Van Oostveen mogen deze planten dus blijven. Zo ook het kleine boompje met zijn gelobde blaadjes dat tussen een berk en de rode kornoelje groeit, waarschijnlijk nu zo’n twee jaar oud. Met een beetje geluk, en als wij mensen deze zaailing de kans geven, staat er op deze plek over 100 jaar een prachtige monumentale eikenboom.

Serie

Stedelijk groen bestaat vooral uit aangelegde tuinen, parken, bomen en plantsoenen. Maar de natuur kiest zelf ook plekken uit in de stad waar ze haar eigen oerkracht laat zien. Op de meest onverwachte plekken duiken struiken of bomen op die spontaan zijn ontkiemd.

In een 12-delige serie artikelen in DUIC en een tv-serie bij RTV Utrecht wordt een aantal van de markantste bomen geportretteerd. In het Centraal Museum opent op 11 september de tentoonstelling De Botanische Revolutie, die ook deel uitmaakt van het project.

Ken jij ook een mooie zaailing van een boom? Meld deze dan op www.toevalliggroen.nl.