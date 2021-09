Toevallig Groen: iep vermomd als cipres in Tuinwijk-Oost

In de Floris Heermalenstraat vlak bij de kruising met de drukke Willem van Noortstraat groeit een iep. Hij lijkt in een plantenbak te staan. Pas als je wat takken opzij trekt, zie je dat hij er net naast staat, zo vergroeid is hij met het andere groen in de grijze bak. Een vreemde plek voor een boom, hij is daar dan ook zeker niet geplant.

Wat bijzonder is aan deze boom is de vorm waarin hij is gesnoeid, als een kegel lang en smal. Naast de boom staat een keurig opgesteld terras, enkele stoelen geplaatst tussen een strak getrimde klimop die groeit langs de onderkant van het hoekpand.

Een man stapt door de deuropening van dit pand en serveert twee kopjes koffie. Het is Paulus Mooij van Paul’s Coffee Corner. Een wat oudere man, stijlvol gekleed in het zwart, zijn grijze haar in een klein staartje gebonden. Maar vooral herkenbaar aan zijn verzorgde, gekrulde snor. Hij weet alles over deze fraai gecoiffeerde boom.

Plantenbak

Mooij: “Ik ben hier in 1997 komen wonen, het was hier maar een grijze boel. Ik hou van een groene omgeving en heb meteen plantenbakken aangevraagd bij de gemeente. Deze heb ik gekregen, met planten gevuld en al. Ik moest ze alleen wel onderhouden, dat doe ik graag. Niet veel later begon er spontaan naast de plantenbak een boompje te groeien.

“Hij werd al snel groter en zijn takken kwamen over de weg te hangen. Ik ben hem gaan snoeien, want anders zou de gemeente hem weghalen. En dat vind ik zielig, ik vind dat de boom hier hoort. Omdat wij hier een straat hebben aangelegd, zou hij daar niet mogen groeien. Dat klopt voor mij niet.”

Cipressen

Op de vraag waarom hij hem in deze vorm heeft gesnoeid is het antwoord “Ik hou heel erg van cipressen.” Cipressen komen van oorsprong uit het Middellandse Zeegebied en Mooij voegt toe: “Ik ga nooit op vakantie, dat hoeft nu ook niet, want ik heb hier mijn eigen vakantieplek gecreëerd.”

Vorig jaar heeft Mooij voor het eerst de hulp van de gemeente ingeroepen. De boom was te groot geworden, hij kon er zelf niet meer bij. De wijkopzichter was welwillend en een medewerker heeft de boom teruggesnoeid. Nu kan Mooij het onderhoud zelf weer doen. De mussen zijn in ieder geval ook blij met deze boom.

Luid tjilpend vinden ze hier een veilige plek, terwijl ze af en aan vliegen naar hun nest onder de dakpannen van het pand. En zo geeft wat spontaan groen op de hoek van een drukke straat, een rustpunt voor mens en dier in de hectiek van de stad.

Veldiep Veldiepen zijn zeer gevoelig voor de iepziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. De afweerreactie van de boom bestrijdt de schimmel, maar verstopt ook de houtvaten van de boom. Hierdoor krijgen de bladeren geen voedingsstoffen meer en sterven af. Deze dodelijke ziekte is zeer besmettelijk, de schimmel verspreidt zich snel met hulp van de iepenspintkever.

Omdat de veldiep zo gevoelig is voor iepziekte, wordt hij bijna niet meer aangeplant.

Veldiep (Ulmus minor)

De veldiep is vroeger veel aangeplant in groensingels en lanen. Het zijn snelgroeiende bomen met mooie dichte boomkronen, die wel 20 tot 30 meter hoog worden. Een iep is makkelijk te herkennen aan zijn scheve bladvoet: de ene helft van het blad loopt langer langs de middennerf dan de andere helft.

In de lente laat de boom enorme hoeveelheden gevleugelde zaadjes vallen, ook wel bekend als iepensneeuw. Hele straten liggen dan vol. Nog een bijzonderheid aan deze iep is de vorming van kurk op zijn takken.

Serie

Stedelijk groen bestaat vooral uit aangelegde tuinen, parken, bomen en plantsoenen. Maar de natuur kiest zelf ook plekken uit in de stad waar ze haar eigen oerkracht laat zien. Op de meest onverwachte plekken duiken struiken of bomen op die spontaan zijn ontkiemd.

In een 12-delige serie artikelen in DUIC en een tv-serie bij RTV Utrecht wordt een aantal van de markantste bomen geportretteerd. In het Centraal Museum opent op 11 september de tentoonstelling De Botanische Revolutie, die ook deel uitmaakt van het project.

Ken jij ook een mooie zaailing van een boom? Meld deze dan op www.toevalliggroen.nl.