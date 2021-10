Toevallig Groen: Vreemde eend in de Lijsterstraat

Daar waar de Lijsterstraat een hoek van negentig graden maakt, hangt een bijzondere sfeer. Er staan charmante huizen uit begin twintigste eeuw met veel aandacht voor details, balkonnetjes, mooie boogjes, patronen van gekleurde stenen en er is veel groen.

Er staan grote, goed gevulde plantenbakken, de voortuinen zijn groen ingericht en opvallend is de grote variëteit aan bomen. Je vindt er lijsterbes, magnolia, haagbeuk, rode beuk en twee grote kastanjes. Deze laatste zijn geplant in 1975, toen dit stuk straat als een van de eerste omgezet werd tot woonerf. En dan groeit er nog een gladde iep.

Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij groeit tussen gevel en stoep, pal voor een raam en heeft wel drie stammen. “In 2006 heb ik geprobeerd deze boom weg te halen. Hij was nog klein, maar hij zat stevig vast en ik kreeg hem niet weg.” Nu, 15 jaar later, is bewoner Gemma van Steijn blij dat het weghalen toen niet gelukt is.

Snoeien

Van Steijn kijkt vanuit haar huis precies op de metershoge boom “Ik zou het zonde vinden als de gemeente hem nu weg zou halen. Want groen is fijn in de straat, beter dan uitkijken op de huizen.” Van Steijn heeft dit jaar de boom voor het eerst gesnoeid. Ze heeft deze taak op zich genomen nu een buurvrouw verhuisd is.

“Het werd een donkere en onveilige plek. Je kon er niet meer langslopen en de heren maakten dankbaar gebruik van de boom. De hele stoep zat trouwens vol met onkruid en dat heb ik meteen erbij schoongemaakt. Ik had ook bijna iets bijzonders weggehaald.” Ze wijst op een struik die groeit bij het fietsenrek. “Mijn buurman Geert-Jan kwam voorbij en zei dat dit een zaailing van een moerbei is.”

Aandacht

Geert-Jan Roebers is bioloog en heeft altijd bijzondere aandacht voor wat er groeit tussen de stoeptegels. Hij is blij dat deze spontaan gegroeide moerbei er nog staat en hij heeft Van Steijn verteld over wat een zaailing is en hoe bijzonder het is dat deze hier is opgekomen. Over de gladde iep had hij knipogend gezegd: “Dat is geen boom, dat is een zaailing.”

Roebers bleek hier te refereren aan een gebeurtenis op een inspraakavond met de gemeente. “Bewoners vroegen naar wat er met de bomen ging gebeuren die op het te ontwikkelen stuk grond groeiden. De ambtenaren reageerden verbaasd en zeiden dat er geen bomen stonden. Na enige discussie was de reactie: “Oh misschien bedoelen jullie die zaailingen.”

Paaltjes

“Blijkbaar werden die spontaan gegroeide bomen niet gezien als bomen, ook al waren ze meer dan 15 meter hoog.” Roebers vervolgt ironisch: “Wie als zaailing geboren wordt, zal nooit een boom worden.” Zijn mening is duidelijk: “Een zaailing is spannender dan een boom die tussen twee paaltjes staat. Deze moerbei, een stukje niet geregistreerde natuur, heeft zelf deze plek gekozen. Hij kan nu nog struik blijven of een boom worden.”

De hele ontmoeting met buurman Roebers heeft in ieder geval de blik van Van Steijn veranderd. “Ik kijk nu met andere ogen naar het groen. Ik ga mij beter verdiepen in wat ik weghaal.”

De gladde iep heeft een grillige groeivorm en een ruwe, grijsbruine schors. De boom groeit snel en heeft in zijn volwassen stadium een brede, ovale kroon. Het hout van de gladde iep is sterk en vrij duurzaam. Het wordt vanwege zijn zeer goede kwaliteit en fijne structuur gebruikt in de meubelindustrie voor fineer. Iepen behoren tot de oudste gecultiveerde bomen op aarde. Omstreeks 600 voor Christus gebruikten de Grieken al ingevoerde iepen uit Frankrijk voor de ondersteuning van wijnranken en voor veevoer. Iepen zijn in veel gevallen de sterkste bomen voor stedelijke omstandigheden en open landschappen.

Serie

Stedelijk groen bestaat vooral uit aangelegde tuinen, parken, bomen en plantsoenen. Maar de natuur kiest zelf ook plekken uit in de stad waar ze haar eigen oerkracht laat zien. Op de meest onverwachte plekken duiken struiken of bomen op die spontaan zijn ontkiemd.

In een 12-delige serie artikelen in DUIC en een tv-serie bij RTV Utrecht wordt een aantal van de markantste bomen geportretteerd. In het Centraal Museum opent op 11 september de tentoonstelling De Botanische Revolutie, die ook deel uitmaakt van het project.

Ken jij ook een mooie zaailing van een boom? Meld deze dan op www.toevalliggroen.nl.