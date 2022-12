Toiletgebouw geplaatst in Wilhelminapark in Utrecht

De gemeente Utrecht plaatst op steeds meer plekken toiletgebouwen en deze week is er één geplaatst in het Wilhelminapark. De gemeente zegt dit te doen omdat de parken steeds drukker bezocht worden en uit gastvrijheid.

Bij meerdere pleinen in de binnenstad zijn al uriliften geplaatst en in het Griftpark en Park Lepelenburg staan toiletgebouwen. Deze week heeft ook het Wilhelminapark een toiletgebouw gekregen.

De gemeente had eerst een andere locatie voor het gebouw in gedachten, maar omwonenden maakten daar bezwaar tegen omdat het toiletgebouw dan naast de speeltuin zou komen. Vervolgens is verder gezocht naar een andere locatie en dat is de plek geworden waar het gebouwtje nu staat.

Omdat alle aansluitingen nog gemaakt moeten worden zijn de toiletten – waarvan er ook een toegankelijk is voor mensen met een rolstoel of rollator – pas in de loop van volgende week bruikbaar. Het toiletgebouw is straks van 1 april tot 1 november open van 8.00 tot 22.00 uur. ’s Avonds sluit het gebouw automatisch via een tijdslot.