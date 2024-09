Toiletten in Utrechtse parken worden ‘goed’ gebruikt, maar zijn ook vaak doelwit van vandalisme

Tienduizenden mensen hebben in 2023 een bezoek gebracht aan de toiletten in het Griftpark, Perk Lepelenburg en het Wilhelminapark. Volgens de gemeente Utrecht worden ze dan ook ‘goed’ gebruikt. Een schaduwzijde is dat de voorzieningen relatief vaak worden vernield, waardoor ze soms tijdelijk buiten gebruik zijn.

Victor Paalman van de partij Horizon diende op 1 juli van dit jaar schriftelijke vragen in. “Het zonnetje schijnt, het weer is heerlijk, en veel Utrechters trekken naar de vele parken die onze stad rijk is”, schreef het raadslid. “Sommige van onze parken hebben openbare toiletten. En dat is prettig, behalve dat deze regelmatig gesloten zijn, of zo vies dat ze eigenlijk niet gebruikt kunnen worden.”

Daarnaast schreef Paalman dat onder bewoners het gevoel groeit dat deze toiletten altijd gesloten zijn. In antwoord op de vragen schrijft het college van B&W nu dat de toiletten niet altijd gesloten zijn. “In vergelijking met andere grote steden hebben we in Utrecht vaker en veel te maken met vernielingen en vandalisme, waardoor tussen melding/controle en reparatie maximaal een dag het toilet niet gebruikt kan worden.”

Ook schrijft het college dat het toiletgebouw in het Wilhelminapark, dat eind 2022 is geplaatst en een nieuwer model is dan in de andere parken, in het begin vaak dicht was vanwege schades aan de elektronische deuren. “Aanpassing en reparatie van deze deuren heeft tijd gekost, maar sinds die tijd zijn de toiletten binnen de gestelde tijden niet gesloten.”

Bezoekers

Tot slot schrijft het college dat er goed gebruik wordt gemaakt van de toiletten in de parken. Zo bezochten in 2023 37.279 mensen het toilet in het Griftpark, 47.567 personen maakten vorig jaar gebruik van het toilet in Park Lepelenburg en tussen december 2022 en december 2023 bezochten 31.117 mensen het toilet in het Wilhelminapark.