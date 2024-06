Tolsteegplantsoen in Utrecht krijgt nieuwe speelplek: ‘Na veel regen kunnen er modderplekken ontstaan’

Het Tolsteegplantsoen in Utrecht krijgt een nieuw basketbalveld en de speelplek wordt aangepakt. Veel tegels worden vervangen door groen en hierdoor kunnen er volgens de gemeente na hevige regen modderplekken ontstaan. “De meeste kinderen vinden dit leuk, maar niet alle ouders zijn blij als ze onder de modder thuiskomen.”

Op het Tolsteegplantsoen is momenteel al een speelplek en basketbalveld te vinden, maar deze worden dus aangepast. Zo komt er onder meer een hoog klimtoestel met twee glijbanen, een pingpongtafel, een schommel voor peuters, een draaitoestel, een wip, een huisje met een glijbaan en een toestel waar kinderen met een fysieke beperking mee kunnen spelen.

Het duikelrek, een van de schommels en de watterbakken die er nu staan blijven behouden. Het klimtoestel met gele glijbaan, het wipje, de zogenoemde giraffeglijbaan, een schommel en alle betonnen bollen verdwijnen.

Modder

Veel tegels worden vervangen door gras en struiken, en ook worden er een paar bomen geplant. “Door te kiezen voor natuurlijke materialen en meer gras op de speelplekken wordt de plek minder heet en kan het regenwater beter wegzakken in de bodem. […] Na veel regen kunnen er ook modderplekken ontstaan. De meeste kinderen vinden dit leuk, maar niet alle ouders zijn blij als ze onder de modder thuiskomen”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Het basketbalveld wordt tot slot geëgaliseerd, de vloer krijgt een coating en nieuwe belijning. Er komen twee nieuwe ‘streetball’ baskets. Bij het maken van dit ontwerp is een basketbalvereniging geraadpleegd.

Planning

De werkzaamheden aan het basketbalveld starten al eind deze maand. De herinrichting van de speelplek begint waarschijnlijk na de zomer, maar de gemeente houdt daarbij een slag om de arm. “De vele regen maakt het plannen van werkzaamheden buiten steeds lastiger; de grond is regelmatig te nat om te bewerken.”