Ton’s Versshop aan de Balijelaan een jaar gesloten na vondst GHB en pillen

De broodjeszaak Ton’s Versshop aan de Balijelaan in Utrecht is een jaar gesloten op last van de burgemeester. Vorige week werd bekend dat de politie in de horecazaak aan de Balijelaan 2000 xtc-pillen, zes liter vermoedelijk GHB en andere soorten harddrugs had aangetroffen.

‘Wegens omstandigheden gesloten’ is te lezen op de deur van Ton’s Versshop. De komende 12 maanden zijn er in ieder geval geen broodjes te krijgen bij de Utrechtse ondernemer. De groentewinkel ernaast, Ton van Schaik aardappelen, groente, fruit, is wel gewoon open. Die zaak wordt gerund door dezelfde familie als Ton’s Versshop.

De politie viel afgelopen donderdag samen met de gemeente en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om 17.45 uur het pand binnen en hield een 54-jarige Utrechter aan. In de buurt ging al langer het gerucht dat er meer te koop was dan alleen broodjes.

Zowel de horecazaak als de woning van de aangehouden verdachte zijn gecontroleerd. Alle drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.