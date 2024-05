Tot 14.00 uur geen trams tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park vanwege defect

De komende uren kunnen trams op de Uithoflijn niet rijden vanwege een defect. U-OV meldt dat er voorlopig geen trams rijden tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. De tram tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein rijdt wel, maar niet volgens dienstregeling.

De storing begon dinsdagochtend rond 6.00 uur. U-OV meldde toen dat er geen tramverkeer mogelijk is tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. Inmiddels is duidelijk dat de storing voorlopig nog niet voorbij is.

U-OV verwacht dat de trams van en naar Utrecht Science Park tot 14.00 uur niet kunnen rijden. De vervoermaatschappij raadt reizigers aan om gebruik te maken van de reguliere bussen. De trams tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein rijden wel, maar niet volgens dienstregeling, aldus U-OV.