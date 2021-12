Woensdag heel de dag geen tramverkeer tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein

De trams in Utrecht rijden weer eens niet. U-OV laat weten dat er de hele dag geen tramverkeer mogelijk is tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein.

Er komen regelmatig storingen voor op het tramnetwerk van Utrecht. Op dit moment rijden er geen trams tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein. Ook de trams vanuit Utrecht richting IJsselstein rijden niet. Er is wel tramverkeer in Nieuwegein en IJsselstein.

De storing komt door een technisch defect. U-OV dacht eerder nog dat de trams tot 17.00 uur niet konden rijden, maar laat inmiddels weten dat de storing de rest van de dag duurt.

Reizigers in Utrecht worden geadviseerd om te reizen met buslijn 74 tussen Utrecht Centraal en halte Nieuwegein Orpheuslaan. Reizigers in Nieuwegein/IJsselstein worden geadviseerd om te reizen met de tram tot halte Stadscentrum en daar over te stappen op reguliere buslijnen 65, 74 of 77 richting Utrecht Centraal.