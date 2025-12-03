Tot frustratie van eigenaar De Waarde zoekt kringloop nog altijd naar nieuwe locatie in Utrecht

De zoektocht naar een nieuwe plek voor Kringloop De Waarde heeft nog altijd niets opgeleverd. De winkel aan de Veilingweg 10, waar veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken, moet vanwege herontwikkelingsplannen weg. Ondanks de belofte dat de gemeente uiterlijk 1 juli een alternatief zou vinden, is er nog steeds geen locatie beschikbaar. Eigenaar Herman Punt voelt zich ‘wanhopig’.

“De Waarde vervult een belangrijke sociale rol in de wijk. De winkel biedt werk aan veel vrijwilligers en is een laagdrempelige plek voor het kopen en inbrengen van spullen, die worden gesorteerd, getest en gerepareerd”, schrijft het college. Toch kan de kringloop volgens het bestemmingsplan Veilingstraat niet op de huidige plek blijven.

Om die reden nam de gemeenteraad in januari een motie aan: binnen zes maanden moest een concreet voorstel voor een nieuwe locatie komen. In gesprekken met De Waarde werden de wensen en eisen besproken, waaronder minimaal 1.500 m² en een maximale huur van €120.000 per jaar (incl. servicekosten), bij voorkeur in een woonwijk.

Onderzoek naar locaties

De gemeente en eigenaar Herman Punt bekeken zowel gemeentelijke als commerciële panden. Onder meer de Koningsweg 2 (Rode Kruisgebouw), Jutfaseweg 178, Zeehaenkade 50 en de Europalaan 2 (de oude Alchemist) kwamen voorbij.

De Zeehaenkade en de Alchemist leken het meest kansrijk, maar bleken financieel onhaalbaar. De Zeehaenkade vroeg zowel investeringsgeld als een kostprijsdekkende huur die te hoog was, en ook bij de Alchemist lagen zowel de kostprijsdekkende huur als de markthuur boven het budget van De Waarde. Subsidie vanuit de gemeente bleek niet mogelijk.

Ook binnen gemeentelijk vastgoed bleek geen passend aanbod: panden waren te klein, te duur of voldeden niet aan de wensen. Bovendien geldt bij gemeentelijk vastgoed doorgaans een openbare inschrijving, waardoor een pand niet zomaar aan één organisatie kan worden gegund.

Zoektocht duurde langer

Doordat twee locaties nog in onderzoek waren, liep de zoektocht uit. Dat De Waarde iets langer op de huidige plek kon blijven, gaf tijdelijk lucht. Toch blijft het probleem hetzelfde: geschikt aanbod is schaars en de huurprijzen in gemeentelijke panden liggen “structureel boven het budget van De Waarde”. Zonder subsidie blijft de kringloopwinkel volgens de gemeente vooral aangewezen op tijdelijke leegstandsruimtes.

Frustratie over proces

Eigenaar Herman Punt is inmiddels ten einde raad. Hoewel de samenwerking volgens hem “vriendelijk” verliep, noemt hij het traject “een nutteloze zoektocht”. “Het zijn vooral opties waar ik alle risico zou lopen, zoals waar ik zelf huurders moet zoeken om de kosten te dekken.”

Volgens Punt verliep de samenwerking vanaf het begin ingewikkeld: “Er werd mij verteld dat ze me gingen helpen, maar er werd ook meermaals benadrukt dat het heel moeilijk zou worden. Er was wel een motie aangenomen, maar daar was geen geld aan gehangen. Daardoor kon er geen gedempte huur worden aangeboden en was er geen budget voor personele bezetting om de zoektocht uit te voeren.”

Hij bevestigt dat de Zeehaenkade te duur was. “Twee ton per jaar voor een kringloopwinkel vind ik veel. Nu ben ik één ton per jaar aan kale huur kwijt.” Bovendien zou het pand slechts tot 2029 beschikbaar zijn: “Het is tijdelijke huur.”

Over de Alchemist is hij eveneens kritisch: een huur van een half miljoen per jaar vindt hij “veel te hoog” en het frustreert hem dat juist het deel dat volgens hem wél geschikt was voor De Waarde wordt gesloopt.

Punt zegt dat hij zelf meerdere keren met huurvoorstellen naar de gemeente stapte, maar dat hij dan te horen kreeg dat er een aanbesteding nodig was of dat een pand een culturele broedplaats moest worden. Dat laatste gold bijvoorbeeld voor het gebouw van het Rode Kruis aan de Koningsweg. “Op de dag dat de huur werd opgezegd, ben ik naar de gemeente gestapt. Ze waren meer bezig met hoe ik aan die info kwam dan dat het als serieuze optie werd gezien. Ook dat werd toegewezen als locatie voor een culturele bloedplaats.”

Hoe nu verder?

Punt mag in ieder geval tot 1 februari op de huidige locatie blijven. Wat er daarna gebeurt, is onduidelijk. Hij zoekt nu zelf verder naar een locatie.

Punt maakt zich zorgen over de gevolgen als De Waarde moet stoppen: “De gemeente riskeert dat een plek stopt waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe start kunnen vinden.”