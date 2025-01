Tot middaguur geen treinen van Utrecht naar Amersfoort

Wie dinsdagochtend met de trein richting het noordoosten de stad verlaat, moet waarschijnlijk omreizen. Op het spoor bij Bilthoven is een kapotte bovenleiding, waardoor er geen treinen meer over het traject rijden.



De treinen vanaf Utrecht Centraal komen door de storing niet verder dan Bilthoven. Dat betekent dat er tussen Utrecht Centraal en Amersfoort geen treinen rijden. Ook tussen Utrecht Centraal en Baarn is dit het geval. Wie hier met de trein naartoe wil, moet omreizen met een overstap op Hilversum. Reizigers kunnen nog wel per trein naar station Overvecht.

De stations Soestdijk, Soest, Soest Zuid en Den Dolder zijn helemaal niet meer direct per trein bereikbaar. Wel rijden er nog bussen. De verwachting is dat de storing in ieder geval tot 12.00 uur duurt.