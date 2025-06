Tot laat in de avond geen treinen tussen Utrecht en Schiphol

Er is een stroomstoring op het spoor vlakbij Schiphol. Daardoor rijden er de hele dag geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam. De verwachting is dat het treinverkeer tot ongeveer 23:00 uur is verhinderd.

Spoorwegbeheerder ProRail schrijft dat er in de nacht van maandag op dinsdag een stroomstoring is ontstaan in kabels langs het spoor. Er bleek brand te zijn in zo’n dertig kabels. De brand is inmiddels geblust.

De verwachting was dat het treinverkeer een deel van de ochtend zou zijn verhinderd. Inmiddels is bekend dat er de hele dag geen treinen rijden tussen Amsterdam en Utrecht.

NAVO-top

Dat er geen treinen rijden tussen Schiphol en Utrecht, is ongelukkige timing. De NAVO-top is vandaag van start gegaan en meerdere snelwegen zijn afgesloten. De druk op het treinnetwerk neemt daardoor toe.

De NS zet geen bussen in tussen Amsterdam en Utrecht. Reizigers wordt aangeraden om gebruik te maken van de metro tussen Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Zuid en Duivendrecht.