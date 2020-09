Tot nu toe 372 boetes voor overtreden coronaregels in Utrecht

In de gemeente Utrecht zijn 372 mensen beboet voor het overtreden van de coronaregels. Dat zijn 104 boetes per 100.000 inwoners. RTL Nieuws brengt de cijfers op basis van gegevens van het Openbaar Ministerie.

De ene Nederlandse regio blijkt de noodverordening strenger te handhaven dan de ander. Zo zijn in de gemeente Zaltbommel, met 408,6 boetes per 100.00 inwoners, relatief de meeste bekeuringen uitgeschreven.

In 24 andere regio’s is zijn nog helemaal geen boetes uitgeschreven. De grootste daarvan de gemeente Emmen, met 107.000 inwoners.

Grote steden

In Utrecht zijn er dus 104 boetes per 100.000 inwoners uitgeschreven. Dat is iets meer dan Amsterdam (100,1 boetes per 100.00 inwoners), maar aanzienlijk minder dan Den Haag (169,8 boetes per 100.00 inwoners) en Rotterdam (218,5 boetes per 100.00 inwoners).

Mensen worden bekeurd voor bijvoorbeeld niet genoeg afstand houden of met een te grote groep samenkomen. Volwassenen die een coronaboete hebben gekregen moeten 390 euro betalen.

In de cijfers van RTL Nieuws zijn alleen de bekeuringen meegenomen die uitgeschreven zijn aan individuen. Boetes die ondernemers hebben gekregen worden dus niet meegenomen.