Totdat prostitutiezone gebouwd is krijgt natuur de vrije ruimte bij het Nieuwe Zandpad

Totdat er een definitieve invulling is voor het Nieuwe Zandpad in Utrecht krijgt de natuur de ruimte in het gebied. Hiermee wil de gemeente onder andere kennis opdoen over hoe de natuur zich in de stad ontwikkelt.

In 2013 werd het Zandpad in Utrecht gesloten. Sindsdien is het nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor raamprostitutie in de stad. Sinds halverwege juni is bekend dat er momenteel nog twee partijen in de race zijn om invulling te geven aan het Nieuwe Zandpad.

Braakliggende terreinen worden vaak door de eigenaar gemaaid of verhard om te voorkomen dat beschermde soorten zich vestigen en er daarna niet meer gebouw kan worden. “Dat is jammer, aangezien daarmee de kans wordt ontnomen voor natuur”, aldus de gemeente Utrecht.

Tijdelijke Natuur

In Nederland bestaat de zogenoemde regeling ‘Tijdelijke Natuur’. Hiermee krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen en heeft de eigenaar de garantie dat dit de bouwplannen niet in de weg gaat zitten.

Er zijn volgens de gemeente echter allerlei onderzoeken en administratieve handelingen nodig om die regeling toe te passen, die zowel geld als tijd kosten. “Bovendien is in de stad de kans op vestiging van beschermde soorten niet groot, zeker niet op kleine terreinen die maar kort braakliggen.”

Ontwikkeling

De gemeente zegt daarom op de strook bij het Nieuwe Zandpad wel de ruimte te willen bieden aan natuur, maar geen gebruik te maken van de regeling Tijdelijke Natuur.

“Ook zullen we de natuurontwikkeling van het terrein volgen, zodat we beter begrijpen hoe de natuur zich in de stad ontwikkelt en wat de bijdrage is van tijdelijke natuur aan de stedelijke biodiversiteit.”