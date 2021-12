Touringcars die kwetsbare groepen naar Utrechtse musea vervoeren langer welkom op Domplein

Touringcars die ‘kwetsbare groepen’ vervoeren die een Utrechts museum willen bezoeken mogen langer gebruik blijven maken van het Domplein. De proef waarin deze bussen een ontheffing krijgen wordt verlengd omdat de resultaten tot nu toe onbetrouwbaar zijn.

Om te voorkomen dat onder meer doorgaand verkeer gebruik maakt van het centrum van de stad gelden er op een aantal plekken zogenoemde geslotenverklaringen. Dit betekent bijvoorbeeld dat automobilisten zonder ontheffing bepaalde straten niet in mogen rijden. Dit geldt ook voor het Domplein.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat musea toegankelijk en bereikbaar blijven is in 2018 besloten een proef te starten waarbij touringcars een ontheffing krijgen voor het Domplein. Deze bussen moeten dan wel kwetsbare groepen, zoals leerlingen van een basisschool, mindervaliden of personen die ouder zijn dan 70 jaar, vervoeren.

Musea

“De ontheffing is bedoeld om kwetsbare groepen per touringcar te vervoeren naar het Museum Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het Centraal Museum (inclusief het Nijntje Museum) en Museum Speelklok”, aldus de gemeente.

De musea moeten de ontheffingen aanvragen voor de touringcars. Tijdens de proef wordt bijgehouden wie de ontheffing gebruikt en hoe vaak ze dit doen. De afspraak met de musea is dat zij de ontheffing niet te vaak aanvragen. Bij misbruik wordt de aanvrager aangesproken.

2024

In de eerste periode van de proef bleken de resultaten onbetrouwbaar vanwege ‘haperende techniek’ en wegwerkzaamheden. In de tweede periode kwam dit door de beperkingen van corona. Nu is besloten deze proef vooralsnog te verlengen tot 31 december 2024.

“Het is mogelijk dat we al voor het einde van de looptijd voldoende data hebben die de situatie goed weergeven. In dat geval kunnen we al voor het einde van de proef een besluit over het vervolg nemen.”