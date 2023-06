Tram in Utrecht rijdt nog te vaak niet; één op de twintig trams valt uit

De trams in Utrecht vallen nog steeds vaak uit. Eén op de twintig trams reed in 2022 niet. De oorzaak hiervan ligt deels bij hardnekkige problemen met onder andere de wissels. Overigens is er een minieme verbetering te zien ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de jaarcijfers over het openbaar vervoer in de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht heeft de jaarcijfers over het openbaar vervoer gepubliceerd. Wat men eigenlijk al wist, blijk nu ook uit de cijfers; te veel trams vallen uit. 4,9 procent van alle trams in 2022 kon niet rijden, in 2021 was dit nog 5,1 procent. Naast de problemen met de wissels spelen ook stakingen, ziekteverzuim en personeelstekorten mee.

Het aantal reizigers dat de tram nam tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein en IJsselstein is wel sterk gestegen. Dit is ook niet verwonderlijk omdat de jaren ervoor het aantal reizigers een stuk lager lag door de coronapandemie. Ondanks de sterke stijging van passagiers bij de tram, ook in vergelijking met de jaren voor corona, blijft het aantal reizigers in de bus nog achter. Het aantal instappers in de tram en bussen van U-OV en Syntus samen is nog steeds een stuk lager dan in 2019.

Tekst gaat verder onder grafiek

Ook het aantal rituitvallen van de bussen is flink toegenomen. De rituitval bij de bussen van U-OV is van 0,53 procent in 2021 gestegen naar 3,1 procent in 2022. Bij Syntus is de rituitval in 2022 scherp gestegen naar 4,11 procent.

Arne Schaddelee, Gedeputeerde Mobiliteit bij de provincie Utrecht, laat bij de jaarcijfers weten zich zorgen te maken over het openbaar vervoer. “Nog steeds zitten we qua reizigersaantallen niet op het niveau van pre corona. En dat komt niet vanzelf goed.”

Volgens Schaddelee zijn er juist extra investeringen nodig in het openbaar vervoer, vanwege klimaatdoelen, het bereikbaar houden van dorpen en vanwege de groei van inwoners en banen in de regio. Met de plannen voor tienduizenden woningen in de regio moet er ook nieuw openbaar vervoer komen om die huizen bereikbaar te houden. Schaddelee zegt dan ook dat er blijvend extra steun nodig is van het Rijk.