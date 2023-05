Tramhaltes op Uithoflijn in Utrecht worden komende zomer vernieuwd

De tramhaltes langs het spoor dat vanaf Vaartsche Rijn naar het Utrecht Science Park loopt worden de komende periode vernieuwd. De haltes worden groter en duurzamer. De provincie wil uiteindelijk dat alle haltes in de stad dit nieuwe ontwerp krijgen.

“De huidige haltes op het traject Vaartsche Rijn – Utrecht Science Park krijgen de komende periode een flinke upgrade zodat ze beter voldoen aan de wensen en behoeften van reizigers”, schrijft de provincie Utrecht in een persbericht. Omdat bij sommige haltes veel meer mensen in-en uit de tram stappen verschillen ze straks wel qua formaat.

Op drukke plekken, zoals bijvoorbeeld de haltes Padualaan, Heidelberglaan en bij de ziekenhuizen worden de overkappingen zo’n 25 meter lang, terwijl de haltes nu nog een overkapping van 4 meter hebben.

Camera’s

In de overkappingen komen ook ledlampen, zonnepanelen, camera’s en ook in- en uitcheckpunten. Daarnaast komt er op sommige plekken een glaswand en worden de zittingen gemaakt van bamboe. Zodra de huidige panelen met de reisinformatie zijn afgeschreven worden de nieuwe ook geïntegreerd in de overkappingen. “Reizigers kunnen de vernieuwde tramhalte herkennen aan het U-OV logo”, aldus de provincie.

De werkzaamheden starten begin juni en in september moeten de nieuwe haltes klaar zijn. De halte op het ov-knooppunt Utrecht C.S. wordt niet vervangen omdat al is gemoderniseerd. Uiteindelijk wil de provincie alle tramhaltes in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vervangen door het nieuwe ontwerp.