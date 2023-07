Tramhaltes Uithoflijn worden toch niet deze zomer vernieuwd, maar volgend jaar

De tramhaltes op de Uithoflijn zouden deze zomer vernieuwd worden, maar dat gaat niet door. Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn er kabels en leidingen in de grond aangetroffen die niet op de tekeningen stonden. Daarom gaat er pas volgend jaar gewerkt worden aan de tramhaltes.

De tramhaltes langs het spoor dat vanaf station Vaartsche Rijn naar het Utrecht Science Park loopt, moeten groter en duurzamer worden. Op drukke plekken, zoals bij de haltes Padualaan, Heidelberglaan en bij de ziekenhuizen, worden de overkappingen zo’n 25 meter lang, terwijl de haltes nu nog een overkapping van 4 meter hebben.

In de overkappingen komen ook ledlampen, zonnepanelen, camera’s en ook in- en uitcheckpunten. Daarnaast komt er op sommige plekken een glaswand en worden de zittingen gemaakt van bamboe.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dit alles had deze zomer moeten gebeuren, maar dit gaat niet gebeuren. Tijdens de voorbereidingen werden er onbekende kabels en leidingen in de grond aangetroffen. Het blijkt dat niet alles goed is gedocumenteerd. De provincie Utrecht wil eerst de lokale situatie goed in kaart brengen voordat ze verder gaan met bouwwerkzaamheden.

De werkzaamheden aan de haltes gaat daarom volgend jaar plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt er gestart in het voorjaar.