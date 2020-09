Trams op vernieuwde trajecten vanaf Jaarbeursplein gaan later rijden

De trams op de vernieuwde trajecten van het Jaarbeursplein naar Nieuwegein Zuid en IJsselstein gaan later rijden dan gepland. Het vervangend busvervoer dat nu ook op de trajecten rijdt, wordt verlengd zolang de uitloop duurt.

In de zomer is vanwege het coronavirus gewerkt volgens een aangepaste planning. De werkzaamheden verlopen volgens de provincie Utrecht voorspoedig, maar de verwachting is toch dat er uitloop is bij het krijgen van de zogenoemde indienststellingsvergunning. Die is nodig om de trams te kunnen laten rijden. De verwachting is nu dat de trams op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid enkele weken later gaan rijden dan de geplande datum van 21 september.

De trams op het traject Nieuwegein-Zuid – IJsselstein kunnen waarschijnlijk vanaf 15 november rijden. De uitloop van de werkzaamheden op dit traject komt doordat de damwand in IJsselstein-Zuid moet worden verstevigd. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf de trambaan, waardoor ze de planning van overige werkzaamheden beïnvloeden.

De kosten van het uitlopen van het project zijn nog niet bekend. Die kunnen worden berekend als bekend is hoeveel het project uitloopt. Volgens de provincie is binnen de begroting van het project ruimte voor de dekking van die extra kosten.