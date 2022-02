Tramverkeer in Utrecht weer opgestart na storingen

In Utrecht reden maandag tijdelijk geen trams door storingen. Zowel de trams richting Utrecht Science Park als de trams naar Nieuwegein en IJsselstein konden niet rijden. De storingen waren rond 12.30 uur opgelost.

Het is niet duidelijk wat de problemen precies veroorzaakte. U-OV meldde op Twitter dat tram 22 (de Uithoflijn) in ieder geval niet reed tot 12.30 uur. De trams naar Nieuwegein en IJsselstein zouden tot 12.50 uur niet rijden, maar die verstoring was iets eerder al opgelost.

U-OV raadde aan om naar Utrecht Science Park met de bus te reizen. Reizigers die naar Nieuwegein en IJsselstein moesten, konden met lijn 74 tussen Utrecht Centraal en halte Nieuwegein Orpheuslaan reizen. Vanaf daar konden ze 600 meter lopen naar tramhalte Zuilenstein, waar de trams wel vertrokken.

