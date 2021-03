Tramverkeer op Uithoflijn ligt nog steeds stil na ongeval; Herstelwerkzaamheden begonnen

Het tramverkeer in Utrecht is na het ongeluk van dinsdagochtend nog steeds ontregeld. Op de gehele Uithoflijn rijden vandaag nog geen trams. Ook is de Laan van Maarschalkerweerd nog afgesloten voor autoverkeer.

Dinsdagochtend raakte een tram die over de Uithoflijn reed betrokken bij een ongeval met een bestelbus van supermarktketen Jumbo. De tram kwam hierdoor dwars over de Laan van Maarschalkerweerd te staan. Nadat het onderzoek naar het ongeluk was afgerond, begonnen de bergingswerkzaamheden. Die duurden tot laat op de avond.

Inmiddels is de tram weg en zijn de herstelwerkzaamheden begonnen. Onder andere de bovenleiding raakte volgens vervoersbedrijf U-OV zwaar beschadigd. Vanwege de werkzaamheden is de Laan van Maarschalkerweerd afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen voor een groot deel nog wel langs de weg rijden. Nabij de kruising met de Herculeslaan moeten zij echter wel een stukje omrijden over het terrein van De Moestuin.

Bussen

Omdat tram 22 in ieder geval vandaag niet kan rijden heeft U-OV bussen ingezet op het traject. Buslijn 41 die tussen station Utrecht Centraal en Wijk bij Duurstede rijdt, stopt niet op de haltes Laan van Maarschalkerweerd en Stadion Galgenwaard. “Maak gebruik van halte Koningsweg/A27 of Diakonessenhuis-Zuid”, schrijft U-OV op Twitter.

Hoelang de herstelwerkzaamheden duren en wanneer tram 22 weer kan rijden is niet bekend.