Tramverkeer tussen Utrecht Centraal en P+R Westraven ligt opnieuw lang stil door wisselstoring

Het tramverkeer tussen Utrecht Centraal en P+R Westraven kon donderdag opnieuw lange tijd niet rijden vanwege een wisselstoring. Sinds 13.30 uur rijden er geen trams op het traject. De eerste tram die weer kan rijden vertrekt om 17.30 uur.

U-OV meldde de wisselstoring rond 13.30 uur en hoopte toen nog dat het probleem om 14.00 uur was opgelost. Al snel werd duidelijk dat dat niet gehaald werd. Aan het einde van de middag kwam het bericht dat er geen goede prognose gegeven kan worden van wanneer de trams weer kunnen gaan rijden.

Bij het Jaarbeursplein is een storingsploeg bezig geweest met het oplossen van de wisselstoring. Kort voor 17.30 uur meldde U-OV dat de trams om 17.30 uur weer konden gaan rijden.

Update tram 60: Er is nog steeds geen tramverkeer mogelijk tussen Utrecht CS en P+R Westraven. Een goede prognose kan helaas niet worden gegeven. Reis met de reguliere bussen. Plan je reis: https://t.co/NXsuUX8fQB — U-OV (@UOV_info) March 10, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.