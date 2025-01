Transfer oud-sterspeler Haller naar FC Utrecht lijkt aanstaande

Het lijkt er nu toch echt op dat Sébastien Haller terug komt naar FC Utrecht. Spaanse media schrijven dat er een doorbraak is tussen de Utrechters en Borussia Dortmund om de spits voor een half jaar te huren. Er wordt gesproken van een transfer-stunt. De Fransman geldt als een oud-sterspeler van FC Utrecht. In zijn 98 wedstrijden bij de club maakte hij 51 doelpunten.

Juist die doelpunten zou FC Utrecht weer kunnen gebruiken. De club heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, en staat op de derde plaats in de eredivisie. Alleen het doelsaldo wil nog niet echt meewerken. Met 34 doelpunten voor en 28 tegen, komt dat uit op +6, een stuk minder dan de rest van de clubs in de top 6.

Haller verliet Utrecht in 2017, en vertrok toen naar Eintracht Frankfurt om twee seizoenen in de Duitse competitie te spelen. Hij gooide er hoge ogen, want in 2019 legde het Engelse West Ham United naar verluidt 50 miljoen euro voor hem op tafel. In de Premier League ging het Haller minder goed af. In 2021 vertrok hij weer, dit keer naar Ajax dat ruim 20 miljoen voor hem betaalde – een record voor een speler in de eredivisie.

Kanker

Bij Ajax werd hij topscorer van de Eredivisie, en ook in de Champions League wist hij vaak het net te vinden. Toch ging hij in 2022 voor ruim 30 miljoen naar Borussia Dortmund. Maar niet lang na de transfer sloeg het noodlot toe, en werd bij Haller teelbalkanker gevonden. Bij Dortmund kwam hij daardoor nooit echt op stoom. Sinds afgelopen zomer is hij verhuurd aan de Spaanse club CD Leganés.