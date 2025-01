Traumahelikopter op Vredenburgplein na val persoon in pand aan Oudegracht in Utrecht

Een traumahelikopter is donderdagavond geland op het Vredenburgplein. Het voertuig werd rond 20:00 uur opgeroepen, nadat een persoon van de trap viel in een pand aan de Oudegracht.

Vlakbij de stripboekenwinkel Blunder aan de Oudegracht ging het donderdagavond mis. Een persoon viel meerdere meters van een trap naar beneden. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Tilassistentie

Volgens de VRU werd de brandweer ingezet om het slachtoffer in de ambulance te krijgen. Deze zogeheten tilassistentie wordt verleend wanneer een persoon liggend vervoerd moet worden en dat niet lukt via een brancard.

Vanwege de situatie van het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen om een specialistisch arts zo snel mogelijk op locatie te krijgen.

De gewonde persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.