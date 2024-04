Trein van en naar Utrechts station Leidsche Rijn rijdt ook in daluren weer vier keer per uur

Reizigers kunnen vanaf 15 april ook in de daluren weer vier keer per uur van en naar station Leidsche Rijn reizen vanuit Utrecht of Leiden. Op deze manier wil de NS station Leidsche Rijn naar eigen zeggen beter bereikbaar maken.

De trein van Utrecht naar Leiden en andersom stopt vanaf volgende week ook in daluren op station Leidsche Rijn, waardoor reizigers ook dan vier keer per uur van en naar Leidsche Rijn kunnen reizen. Tijdens de spits konden reizigers al vier keer per uur een trein nemen van en naar Leidsche Rijn.

Reizigers uit Leiden moeten vanwege deze stop rekening houden met twee minuten extra reistijd. Op 15 december start echter de nieuwe dienstregeling van de NS, die de problemen rondom onder meer personeelstekorten moet oplossen. Vanaf dan stopt de trein tussen Utrecht en Leiden niet meer vier keer per uur, maar wordt de Sprinter tussen Utrecht en Woerden ingezet om vier keer per uur te stoppen in Leidsche Rijn.

Nieuwe dienstregeling

NS wil met de dienstregeling van 2025 het reizen voor treinreizigers aantrekkelijker maken, door diverse regio’s van Nederland beter en vaker met elkaar te verbinden. Het beter bereikbaar maken van station Leidsche Rijn is daar een onderdeel van.

‘’Treinreizigers ondervinden momenteel hinder van minder beschikbaar materieel en personeel, snelheidsbeperkingen en noodzakelijke werkzaamheden. Hoewel deze nieuwe dienstregeling niet alle problemen op het spoor kan rechttrekken, hebben we toch een groot aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Stap voor stap maken we de trein voor steeds meer reizigers een aantrekkelijke manier van reizen’’, zegt Wouter Koolmees, president-directeur NS.